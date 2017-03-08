民進黨駐美代表處：馬錯誤引用美「一中政策」

前總統馬英九近來到美國公開演講，民進黨駐美代表處發聲明，指馬英九在演說中不斷誤把「一中原則」和一中政策混為一談。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-08 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近來到美國訪問，在當地時間7日到華府布魯金斯研究所公開演講。但民進黨駐美代表處指出，馬英九在演說中不斷誤把「一中原則」和一中政策混為一談，其實美國並不承認中國「一中原則」想把台灣納入領土。

民進黨駐美代表處發出聲明，指馬英九在演說中多次引用錯誤說詞，首先他說美國總統川普在與蔡英文通話時抱怨「為何要遵守一中原則」，其實川普當時並沒說到「一中原則」。川普在接受電視專訪時說的是「我完全了解『一中政策』，但我不知道我們在與中國達成包括貿易在內等協議前，為什麼要被『一中政策』束縛」

另外，馬又誤指前美國總統歐巴馬於去年12月16日提及「一中原則」，但歐巴馬當時說的是「一個中國的想法」對中國人有多重要，因此在台灣議題上必須戒慎以對，歐巴馬從未使用「一中原則」一詞。

這份聲明還提到，美國「一中政策」對台灣主權立場界定相當清楚，就是台灣主權問題尚未有定論，兩岸人民在和平與相互認可的情況下獲得解決，並不承認中國對「台灣是中國一部分」的立場。馬英九卻忽略這一點，始終無視中國的「九二共識」只有「一中」沒有「各表」