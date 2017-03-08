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柯P若選2020 姚立明分析最後將出現3種情況...

姚立明認為，柯文哲不管選不選2020年都是自取其辱，他怎麼可能選的下去？（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-08  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴胡忠信日前在政論節目上爆料，台北市長柯文哲曾親口對他說如果連任失敗，就會爭取2020年總統大位，雖然對此柯文哲澄清當時是說「再說」，但外界仍相當好奇當時的情況，國會觀察基金會董事長姚立明做出柯文哲選2020年總統的分析結論。

姚立明在年代政論節目《新聞追追追》指出，第一種情形是柯文哲2018年台北市長選舉被民進黨禮讓，但是最後卻沒有選上，柯文哲如果選輸了市長再去堅持選2020年總統大選就是自取其辱。

姚立明認為，柯文哲2018年市長選舉沒有被禮讓的話有兩種可能，第一是堅持參選，和民進黨對幹，但這樣就會成為綠營的罪人，也不可能再選2020總統了。

姚立明強調，最後一種則是民進黨沒有禮讓柯文哲，而柯文哲直接退選，直攻2020的選舉，不過2020年如果是蔡英文選，柯文哲的票應該會比宋楚瑜還要少，所以這三種可能性，柯文哲的下場不管選不選都是自取其辱，怎麼選下去？

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