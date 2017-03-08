司改會議》第3分組第2次會議 優先討論環境案件

2017-03-08 10:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議上午將於廉政署舉辦第三分組第二次會議，因該組許多議題牽涉到司法院與法務部的體制變革，因此多先交由院部研議改革方案。根據議程規劃，司法院與法務部今天將先報告各項方案的提交時程，另也會針對首次會議中決定優先處理的3項議題進行討論，其中也包括深受國人矚目的司法官進用與監督問題。

據了解，今天會議主要先由司法院及法務部報告各項議題方案的提交時程，另法務部也會就該組議題「檢討檢、警、調人員的專業分工」中，「評估增設專業偵查官制度」、「警察微罪處分權與監督機制設置之評估」、「警察專業化」等3個子議題是否合併或調整進行報告。

報告程序結束後，則將正式進入議題討論，包括在首次會議中被定為優先議題的「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，接著則輪到極受關注的「法官、檢察官的多元進用及監督」與「法官、檢察官評鑑委員會功能的檢討或法律人評鑑基金會建置的可行性」，同樣先由院部及民間司改會進行報告。