中國積極統戰 僑委會：以理念吸引僑胞

2017-03-08 09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會委員長吳新興今在業務報告中表示，自蔡政府上任後，中國透過中共統戰部的外圍組織「中國和平統一促進會」全球分會，在世界各地抨擊蔡政府施政，並分化僑社、誘導僑領參與統戰組織活動。吳新興說，統戰不外乎請客吃飯交朋友，而僑委會的因應措施很簡單，因為僑胞之所以支持中華民國台灣，主要就是認同國家的自由民主與重視人權，「和中國pk砸錢的做法已經過時」，僑委會也不會採取這種作法。

吳新興今天將至立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢，會前受訪時提到中國在海外對我國僑胞進行統戰，吳新興說，中國在海外統戰不是第一天的事情，去年以來更是積極地透過與和統會等外圍組織的合作，拉攏僑領、僑委會榮譽職人員與立場較不堅定的僑胞僑團，行銷「一中原則」。吳新興說，僑委會都有掌握「這些技倆」並審慎因應，而統戰不外乎請客吃飯交朋友，除了外圍組織，中國使領館甚至直接邀請我國僑領到中國參訪，並提供免費招待。吳新興也說，中國也複製僑委會作法，頒予親中僑領榮譽職等。

不過吳新興強調，僑委會秉持「不分黨派、不分藍綠、團結和諧支持政府」的原則，僑胞們也都能呼應，讓他覺得欣慰，堅定支持我方的僑胞，對中國的統戰作為也不為所動。吳新興說，其實我方的因應措施很簡單，因為僑胞之所以堅定支持中華民國台灣，主要即是因為認同自由民主價值與台灣尊重人權的施政，「台灣的一切都比對岸好」，自然支持我方政府與自由民主台灣。而將中華民國台灣建設成自由民主的偉大國家，「這樣的理想才是吸引僑胞之處」。吳新興也強調，「和中國PK砸錢、拚個你死我活的作法已經過時」，僑委會也不會採取這種方式。