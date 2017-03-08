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中國積極統戰 僑委會：以理念吸引僑胞

2017-03-08  09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會委員長吳新興今在業務報告中表示，自蔡政府上任後，中國透過中共統戰部的外圍組織「中國和平統一促進會」全球分會，在世界各地抨擊蔡政府施政，並分化僑社、誘導僑領參與統戰組織活動。吳新興說，統戰不外乎請客吃飯交朋友，而僑委會的因應措施很簡單，因為僑胞之所以支持中華民國台灣，主要就是認同國家的自由民主與重視人權，「和中國pk砸錢的做法已經過時」，僑委會也不會採取這種作法。

吳新興今天將至立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢，會前受訪時提到中國在海外對我國僑胞進行統戰，吳新興說，中國在海外統戰不是第一天的事情，去年以來更是積極地透過與和統會等外圍組織的合作，拉攏僑領、僑委會榮譽職人員與立場較不堅定的僑胞僑團，行銷「一中原則」。吳新興說，僑委會都有掌握「這些技倆」並審慎因應，而統戰不外乎請客吃飯交朋友，除了外圍組織，中國使領館甚至直接邀請我國僑領到中國參訪，並提供免費招待。吳新興也說，中國也複製僑委會作法，頒予親中僑領榮譽職等。

不過吳新興強調，僑委會秉持「不分黨派、不分藍綠、團結和諧支持政府」的原則，僑胞們也都能呼應，讓他覺得欣慰，堅定支持我方的僑胞，對中國的統戰作為也不為所動。吳新興說，其實我方的因應措施很簡單，因為僑胞之所以堅定支持中華民國台灣，主要即是因為認同自由民主價值與台灣尊重人權的施政，「台灣的一切都比對岸好」，自然支持我方政府與自由民主台灣。而將中華民國台灣建設成自由民主的偉大國家，「這樣的理想才是吸引僑胞之處」。吳新興也強調，「和中國PK砸錢、拚個你死我活的作法已經過時」，僑委會也不會採取這種方式。

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  • 僑委會委員長吳新興今天將至立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢。（資料照，記者劉信德攝）

    僑委會委員長吳新興今天將至立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢。（資料照，記者劉信德攝）

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