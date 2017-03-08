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立院審年金改革會不會打架？蔡其昌：盡量不要

2017-03-08  09:20

〔記者邱燕玲／台北報導〕年金改革法案到底會不會過？立法院副院長蔡其昌今天上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時表示，今年度一定要過；主持人問「在立院審查時會不會打架？」蔡其昌說，「盡量不要，但若民眾認為非過不行，我不知道」。

考試院昨遭退伍軍人闖入，是否門禁差？蔡其昌說，他沒去過考試院不知道，民眾有不一樣聲音該表達，但民眾對年金改革的期待不容懷疑。

另外，對於立法院的運作，以及院長蘇嘉全和民進黨團總召的關係，蔡其昌表示，柯蘇兩人不錯，很好啦，他們是「競合關係」，例如排法案時兩人主張有時會不同，但合作大於競爭。主持人問「聽說最近蘇可壓制柯了？」蔡說，「蘇是院長嘛，相對資源一定比柯多」。

主持人再問，王金平在立院的「陰影」是否還在？蔡其昌表示，王的影響力還在；而王蘇兩位院長風格不同，王金平較傳統，影響力建立在黨內，蘇嘉全是注重社會整體觀感，兩人的風格與政治氣氛有關。

此外，蔡其昌也重申不會競選下屆台中市長，他並透露，林佳龍競選連任已邀他擔任其競選總部主委。

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  • 立法院副院長蔡其昌表示，年金改革今年度一定要過。（資料照，記者黃耀徵攝）

    立法院副院長蔡其昌表示，年金改革今年度一定要過。（資料照，記者黃耀徵攝）

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