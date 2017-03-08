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竟敢偷美女議員烤雞！她調監視器發現凶手竟是...

黃嫈珺將烤雞放地板。（圖擷取自影片）

2017-03-08  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕竟然有人敢明目張膽偷走議員的烤雞？

嘉義縣議員黃嫈珺日前在臉書上PO文，稱她和鄰居一起去Costco採買，買了一整箱的食物和一隻烤雞，在回房間、準備大快朵頤時，發現烤雞不見了！

黃嫈珺立刻到車上、服務處等地方尋找，才確認烤雞被偷，一氣之下調閱監視器，沒想到凶手早就尾隨在旁、等著時機伺機而動，趁黃嫈珺離開時，瞬間叼走烤雞，原來就是社區附近的流浪狗「小白」，這也讓她哭笑不得。

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  • 小白偷竊前，還不忘先回顧四周。（圖擷取自影片）

    小白偷竊前，還不忘先回顧四周。（圖擷取自影片）

  • 嘉義縣議員黃嫈珺。（資料照，記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員黃嫈珺。（資料照，記者林宜樟攝）

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2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
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