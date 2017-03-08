監委補提名審查 蔡其昌：陳師孟確定是爐主

監委補提名人陳師孟。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-08 09:12

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院將審查監委補提名人事案，對於被提名人之一的前總統府秘書長陳師孟近來發言炮火猛烈，立法院副院長蔡其昌上午接受廣播節目蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪時坦言，「陳師孟是爐主已確定，在野黨炮火會集中在他身上」。

主持人問，陳師孟近來發言是否過頭？會不會擔心陳？蔡其昌直言，「擔心有用嗎，你可改變陳師孟嗎？」他表示，陳現在是民間人士，「他講的都是他本性，他本色就是如此」

至於陳在立院審查是否會被激怒？蔡說「很有可能」；而陳說監委可揪出司法敗類，蔡表示，若監委真的運用職權，努力認真調查，一定有用。