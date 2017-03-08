評林全內閣 蔡其昌：沒有部長是不能換的
立法院副院長蔡其昌。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院副院長蔡其昌上午接受廣播節目蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪時表示，行政院團隊內沒有一個部長是不能換的，他也直言交通部長長賀陳旦「政治能力有問題，專業沒問題」、內政部長葉俊榮處理統促黨事件「態度消極」、國防部長馮世寬「可以改進」。
直言點名賀陳旦、葉俊榮、馮世寬等3位部長
對於遊覽車事件，蔡其昌表示，檢討本就不應有上限，但為何此事在台灣接二連三發生，政院應看看問題環節在哪，沒什麼好鄉愿，「連我自己搭遊覽車都覺得好嗎？」但行政院最近都在做檢討，至少沒馬上處理誰該下台。
主持人問，執政這一年很多部長犯錯都有院長包庇，對執政者心冷，例如清泉崗染毒事件，馮世寬讓民情譁然，還說軍方表現一百分，但林全院長喜歡的都不會動。
蔡其昌表示，一百分是馮個人見解，行政院不是不會換，過年就換一批了，但會顧及誰要接，「若換更爛的話人民會罵更兇」，不過，沒有一個部長是不能換的，行政責任該負責到哪裡，是社會整體看法是什麼，若社會都不能接受，部長下台都不夠。
對於賀陳旦，蔡其昌坦言其政治能力有問題，專業沒問題，他認為交通部「政治能力要大於專業能力」；至於馮世寬是退休人員接任部長，他是戰戰兢兢的老先生，「他笑話有點冷」，但他表面與實際是一致的。主持人稱馮是「笑話部長」？蔡其昌表示「可以改進啦！」
主持人問小英有掌握軍方嗎？蔡說，「軍隊國家化沒問題，但府與軍方互信建立會一直好嘛，因為時間的關係」。
主持人也批葉俊榮處理統促黨事件，「警政署長不適任、內政部不夠強悍，陳國恩早就該換了，葉俊榮唯唯諾諾笑死人了！」蔡其昌說，「內政部應積極，處理態度過於消極，我也不大能接受，就此事件他的確要檢討」；至於警政署長適任嗎？蔡重申「沒有一個人是不能換的」。
至於這三部長適任嗎？蔡其昌強，由行政院決定，行政院會謀定而後動。
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