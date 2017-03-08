張顯耀拋棄18年舊愛？被爆新歡是永采烘培坊…

張顯耀被爆和「永采烘培坊」負責人的姐姐Vicky過從甚密。（資料照）

2017-03-08 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕前陸委會副主委兼任海基會副董事長、祕書長的張顯耀最近替前副總統吳敦義打國民黨黨主席選戰，但張顯耀被爆和「永采烘培坊」負責人的姐姐Vicky過從甚密，現在更挺著大肚子與張顯耀同行，和張顯耀交往18年的舊愛女友難過地說，雖然早就知道張劈腿，但她以為只要默默守候，張顯耀最後都會回到她身邊，沒想到這次卻要她別再糾纏，更稱自己已經結婚。

《壹週刊》報導，張顯耀的舊愛透露，她和張顯耀在一起18年，雖然知道張的個性風流，但她以為只要默默守候，張顯耀最後都會回到他身邊，所以才在一起這麼多年都沒離開。張的舊愛透露，現在她已經40多歲，無法自然受孕，在去年下半年就積極和張顯耀做人工受孕，張也相當配合，不過人工受孕過程不太順利，屢屢失敗，去年年底張顯耀開始變冷淡，訊息常常已讀不回，也開始找理由不配合人工受孕取精的時間。

後來在今年的大年初二她終於忍不住，傳訊息質問張，問他女友是不是懷孕了，「我有告訴過你不要玩出小孩的，我忍著今天才講，讓你過年的...」沒想到張顯耀回傳「我結婚了，妳不要再糾纏了！」讓她相當心碎。張顯耀對此回應：「有關永采一事，本人不知情也從未介入，勿隨有心人刻意操作，捕風捉影」，對於感情事，張顯耀則強調，感情問題屬個人隱私，一向低調處理。