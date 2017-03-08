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批黨中央為洪保權 潘維剛：國民黨像消失一樣

2017-03-08  07:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委潘維剛2月底宣布參選黨主席，形成6強爭霸局面。潘維剛日前接受媒體專訪表示，黨中央為讓主席洪秀柱連任，國民黨像是消失一樣。

潘維剛3月3日接受《鏡週刊》專訪時表示，黨中央設計有利於洪秀柱連任的規則，幾乎用盡心力在保衛洪黨權，而沒有發展對抗民進黨的論述。她批評，「國民黨像消失一樣」。

潘維剛希望藉由參選黨主席，讓60萬失聯黨員回家，找回10萬名黨員，是她階段性的任務。她認為，若不找回黨員，國民黨根本無法改變，現在黨主席選舉搞成組織動員，大家都在小圈圈裡爭權。

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  • 國民黨主席候選人潘維剛。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人潘維剛。（資料照，記者方賓照攝）

  • 國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者陳志曲攝）

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