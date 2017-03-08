子弟兵大舉投入選舉 連勝文下一步是…
2017-03-08 07:16
2014敗選後，連勝文的下一步備受關注。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文，2014年台北市長選舉敗給柯文哲後，較少在媒體前露面，但未淡出政壇，媒體報導，連勝文的5名子弟兵，包括辦公室發言人錢震宇在內，都已宣布參選黨代表，而連勝文的下一步也備受關注，有黨內人士認為，連勝文最有可能的方向，是參選北市立委。
《聯合報》報導，連勝文5名子弟兵都曾陪他打過2014選戰，包括錢震宇，連的隨行秘書林鼎超，目前支援郝龍斌競選辦公室的游淑惠，在詹啟賢競選辦公室的黃健豪，及與連關係友好的台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛。連勝文鼓勵5人參選黨代表，改革國民黨。
報導提到，子弟兵大舉投入黨內選舉，連勝文的動向也備受關注。幕僚曾建議連勝文先選黨主席，或再次參選北市長，但連勝文考慮後都排除。連勝文也被勸進當「刺客」，2018南下參選高雄市漲或台南市長，不過考慮到勝選可能性與意義，也暫時沒這可能。
有近連黨內人士建議連勝文，參選2020北市大安區或士林大同區立委，而連陣營仍在考慮觀察中，不排除可能性。
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