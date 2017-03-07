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羅東鎮長候選人民調 國民黨中央地方不同調

2017-03-07  23:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］中國國民黨宜蘭縣黨部委員會將啟動羅東鎮長候選人民調程序，作為將來提名的決定性基礎，但是中央黨部發函要求不要提前啟動機制，縣黨部主委張建榮強調，這屬於縣黨部權限。

國民黨宜蘭縣黨部將啟動「2018年羅東鎮長擬參選同志預選專案暨民意調查」程序，主委張建榮表示，羅東鎮是縣內第二大鎮，問鼎下屆鎮長寶座者躍躍欲試，在中央黨部尚未公佈提名作業規定前，為鞏固團結採取措施，3月10日到14日受理登記，將由設籍羅東鎮的國民黨員參與民調，民調結果將作為提名候選人重要關鍵、決定性基礎。

「請勿提前啟動提名作業，避免衍生爭議。」但是國民黨中央黨部發函強調，2018年地方公職人員選舉有關縣市議員及鄉鎮市長選舉候選人提名作業請依照中央規劃作業時程辦理，文中表示，為發揮聯合競選最大效益，明年九合一地方公職人員選舉候選人提名作業將配合各項選舉提名部署規劃作業時程，各地請勿提前啟動。

張建榮強調，舉辦羅東鎮長候選人民調屬於縣黨部的權限，已經有報請中央得到核可，透過民調協調人選也是一貫傳統作業方式，宜蘭縣長人選則會等到5月20日後，黨主席選舉完成才進行相關提名作業。

「羅東鎮候選人絕對不可能提前做民調。」國民黨中央黨部組織發展委員會表示，黨部雖然有收到宜蘭縣黨部要做羅東鎮長候選人的民調作業，但是並未核准，各縣市都要統一作業，不能有地方提前啟動，民調結果也不會受到中央黨部承認。

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  • 國民黨中央地方不同調，宜蘭縣黨部將進行羅東鎮長民調。（記者簡惠茹攝）

    國民黨中央地方不同調，宜蘭縣黨部將進行羅東鎮長民調。（記者簡惠茹攝）

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