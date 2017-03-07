楊實秋自爆婉拒當監委 原因讓人嘆氣
2017-03-07 23:18
〔即時新聞／綜合報導〕總統府上週提出第5屆監察委員補提名人名單，等待立法院行使同意權。前台北市議員楊實秋爆料，去年有媒體大老原本要推薦他擔任監察委員，但他因為16年前的「色情議員案」得罪藍綠兩黨，自知不會獲得支持，因此婉拒推薦。
楊實秋在7日播出的《政經看民視》節目中表示，去年11月有位媒體大老推薦他當監察委員，但他拒絕，因為他知道藍綠兩黨都不會支持他，原因是16年前的一個案子。
楊實秋回憶，民國90年媒體報導揭發有藍綠兩黨的議員在台北市經營色情行業，同時還搞殯葬及賭場，但沒有寫出議員的名字，他當時「年幼無知」跑去追，結果捅到最大的馬蜂窩，藍綠兩黨都罵他「破壞議會形象」，要求不要追究這個案子。
楊實秋說，他後來在議會針對此事質詢警察局長時，4樓旁聽席突然傳來搥玻璃的聲音，所有記者都追上去，那個人是台北市最有名的色情賓館大亨，他告訴媒體相關傳聞都不正確，實情是「楊實秋搞色情」，常常招待記者到他的地方玩女人。
楊實秋說，後來藍綠兩黨的議員聯合要求時任市長馬英九、警察局長做專案報告澄清這件事，警察在質詢台上根本不敢講，而馬英九原本不發一語，幸好最後關頭說出來，其實知道有民進黨和國民黨的議員涉案，不是楊實秋。
楊實秋因此感慨，我們平常說警察打擊罪犯，但常常是罪犯打擊警察。
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