金門縣長盼支持醫療 詹啟賢爽快回應
2017-03-07 21:56
〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天走訪金門，對於縣長陳福海期待詹未來當選總統，大力支持金門醫療、自經區及相關的發展契機，詹爽快回應:「如果真有那麼一天，一句話！」。
投入國民黨主席選戰的國民黨前副主席詹啟賢，今天在總統府前副秘書長賴峰偉等人陪同下，走訪藍營色彩鮮明的外島金門，首站前往地方有線電視台接受專訪，並拜訪立委楊鎮浯尋求支持強調；詹強調，國民黨不應再循用舊有思維與做法，黨主席的選舉需推選出一位可整合黨內勢力的人，此次所以跳出來承擔，就是希望「黨有所改變」。
詹啟賢指出，黨主席應是可參選總統和有機會勝選的人選，並可整合黨各方力量，讓黨員與地區願意投入人力及資源給予支持。賴峰偉表示，從歷史經驗來看，黨主席與總統候選人若為同一人，例如馬英九、蔡英文、陳水扁，才有機會拿回政權。
詹啟賢下午拜會縣長陳福海，雙方就詹擅長的醫療領域，從金門談到對岸廈門，詹啟賢尤其關切金門的急重症傷患處理，陳福海希望藉重詹在醫界人脈，率先解決離島小金門醫療嚴重不足窘境。
陳福海拿出一分「金門發展契機與願景說帖」，指本屆總統大選時，朱立倫、宋楚瑜都有簽署，唯有蔡英文未簽署，期盼2020年詹啟賢當選總統後，能給予金門大力支持；詹啟賢爽快回應：「如果真有那麼一天，一句話！」。
詹啟賢在辦公室主任林政緯、金門縣前副縣長顏達仁等人陪同下，繼續走訪縣議會並拜訪地方人士。
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