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回應恐嚇 我高層：張志軍只會卸責不敢負責

2017-03-07  21:37

〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍昨表示，台獨之路走到盡頭就是統一，但「那樣的統一」會給台灣社會和民眾帶來傷害，會付出巨大的代價；我政府決策高層官員今認為，張志軍言論非常不得體，是誤解、誤判、誤導兩岸大局，只會卸責不敢負責，或許我方不該對張志軍有不切實際的期待。

對於張志軍在中共兩會期間受訪時的談話，我政府決策高層官員表示，蔡總統上任以來，我政府對中方一直抱持最大的善意，秉著不挑釁、沒有意外的原則處理兩岸事務，但張志軍在受訪時對台灣出言恐嚇，充滿惡意，非常不得體。

這位政府高層說，我方很難相信，這種言論會出自曾任「外交官員」的張志軍口中，「也許我方對張志軍不該有不切實際的期待」。

官員批評，張志軍的談話誤解了台灣民意，也誤判了台灣的政治走向，對一個要北京正視中華民國的民進黨政府，國台辦負責人威脅武統的談話，對兩岸關係只有破壞沒有助益。而台灣絕大多數民意主張維持現狀，已對民進黨自然形成拘束，「打臉」張志軍威脅武統的談話，張志軍杞人憂天事小，就怕他誤解與誤判，而誤導了兩岸大局。

官員反諷，張志軍就任以來，國台辦一直無法掌握兩岸局勢的變化和台灣社會的脈動，任內只見投書黨媒表忠，但對其職責卻無實質建樹，無力將台灣的「民心向背」傳達與內部和中共高層，還侈言是「習近平對台工作重要思想」，根本只會卸責、不敢負責。

官員也指出，最近這一段時間，只看到國台辦被整改，不只紀律出現問題，連政策方針都無法掌握，面對兩岸新形勢無所作為，難怪會被傳聞要遭撤換，兩岸關係走到今日沒有起色，張志軍要負責任。

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  • 中國國台辦主任張志軍（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

    中國國台辦主任張志軍（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

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