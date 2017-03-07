台南市第3屆議員選區調整 3/16舉辦公聽會

2017-03-07 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整，南市選委會將於3月16日舉辦公聽會，配合中央選委會要求地方朝擴大選區方向研擬，各區有1席婦女保障名額，現行18個選區（含原住民）可能整併為13個選區，包括中西區與北區合併，安平與南區合併。

不過，議員選區調整牽涉現任議員競選連任與地方勢力經營，南市選委會之前向各主要政黨、57位議員等進行初步意見調查，結果超過半數希望維持現狀，全案尚待討論未定數。

原南市一般選區自71年調整為6個選區，原南縣自75年調整為10個選區，直到大台南縣市合併直轄市，30年來仍維持16個選區未調整，不僅在6都中是「人口少、選區多」怪現象，甚至衍生小選區「同額競選」、「世襲制」弊端，不利民主選舉發展。

據了解，選舉區調整腹案，除了平地原住民與山地原住民各1席議員不變，其餘原16個選區將整併為11個選區；若以選舉人口數估計，人口數最多前3名的東區、永康與安南區各單獨1個選區，其他選區將檢討調整，包括中西區與北區合併、安平與南區合併，後壁與白河、鹽水、新營等溪北地區都在調整範圍內，但是部份偏鄉山區如左鎮、玉井人口少及地理因素，選區調整機率微乎其微。

對於選區調整草案，市選委會保持低調，僅表示配合中央選委會調整原則，朝擴大選區方向研擬，儘量做到每選區4席以上，依法可有1席婦女保障名額，落實性別平等，以及避免各區選舉人數落差太大，同時考量都市人口變遷、 人口比例及地理淵源等因素，將於3月16日召開公聽會，廣徵各方意見。