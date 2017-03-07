台南市第3屆議員選區調整 3/16舉辦公聽會
2017-03-07 20:52
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會第3屆議員選舉區劃分調整，南市選委會將於3月16日舉辦公聽會，配合中央選委會要求地方朝擴大選區方向研擬，各區有1席婦女保障名額，現行18個選區（含原住民）可能整併為13個選區，包括中西區與北區合併，安平與南區合併。
不過，議員選區調整牽涉現任議員競選連任與地方勢力經營，南市選委會之前向各主要政黨、57位議員等進行初步意見調查，結果超過半數希望維持現狀，全案尚待討論未定數。
原南市一般選區自71年調整為6個選區，原南縣自75年調整為10個選區，直到大台南縣市合併直轄市，30年來仍維持16個選區未調整，不僅在6都中是「人口少、選區多」怪現象，甚至衍生小選區「同額競選」、「世襲制」弊端，不利民主選舉發展。
據了解，選舉區調整腹案，除了平地原住民與山地原住民各1席議員不變，其餘原16個選區將整併為11個選區；若以選舉人口數估計，人口數最多前3名的東區、永康與安南區各單獨1個選區，其他選區將檢討調整，包括中西區與北區合併、安平與南區合併，後壁與白河、鹽水、新營等溪北地區都在調整範圍內，但是部份偏鄉山區如左鎮、玉井人口少及地理因素，選區調整機率微乎其微。
對於選區調整草案，市選委會保持低調，僅表示配合中央選委會調整原則，朝擴大選區方向研擬，儘量做到每選區4席以上，依法可有1席婦女保障名額，落實性別平等，以及避免各區選舉人數落差太大，同時考量都市人口變遷、 人口比例及地理淵源等因素，將於3月16日召開公聽會，廣徵各方意見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台灣無意部署「薩德」 媒體爆有2原因
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 台獨盡頭就是統一？林全淡定：不做無謂猜測
- 綠委質詢唱：你知道我在等你嗎？ 林全尷尬答…
- 年改公聽會遭鬧場 兩男曾涉228自由廣場毆人
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 性感男唇形對決捷克美超模 心動到嫑嫑的
- 北市月中公布家暴地圖 學者：沒幫助
- 新台幣升值1.32角 收30.85元兌1美元
- 《美女與野獸》真人版有斷背情 被俄國列16禁
- 陳良博小檔案》台灣首位哈佛正教授
- NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊
- 豆花妹為戲剪去多年長髮 竟撞臉這位女星
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 經典賽》誰在一壘？ 美媒熱議台灣這個失誤（影音）
- 夜生活電燈泡好大！翁滋蔓媽寶缺桃花
- 經典賽》台連打3天 洪總：「投」痛考驗
- 疫病》水上國中5學生染流感 全班停課1星期
- 中市105年房市 量縮、價持平
- 撞死人騎走機車 惡男判刑6年半
- 台東焚化廠是否啟用 議會臨時會爭論
- 非法屠宰家禽 雲林查獲131隻雞沒入銷毀
- 新北圖書館駐點 幼兒園可辦借書證
- 打臉川普 好萊塢大咖籌拍電影挺新聞自由
- 市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水
- 小薰陳年照遭挖出 經紀人證實只有「這點」不一樣
- 永采違法事實明確 勞工局今開出100萬元罰單
- 竹東藝術家駐村 展成果劃下句點
- 台積電、鴻海攜手 搶標東芝半導體
- 「通通」抓起來 員警巧逮二通緝女
- 巴黎時裝週 飄逸隨興
- 聽講座認識昆蟲 台南後壁國小學童開拓視野
- 經典賽》南韓慘遭荷蘭完封 2連敗瀕臨淘汰
- 北韓「收屍團」任務失敗... 今打道回府
- 台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲
- 港區拚觀光 催生中部電力博物館
- 金剛狼登台發威 《羅根》首周票房1.46億
- 醫訊》「為女著紅日」穿著紅衣 關懷女性心血管健康
- 種對的樹 詩人吳晟書傳心得
- 違停擋道還嗆導盲犬嚇人 婦人鬧到被警察開單
- 環團質疑柳川水源 水利局：未抽地下水
- 娜娜女女吻香奈兒 歐陽龍：尊重孩子任何決定
- 「運動i台灣」 竹縣砸千萬推廣各類運動
- 繁星推薦 屏東學子表現亮眼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南市第3屆議員選區調整 3/16舉辦公聽會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分