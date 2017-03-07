蔡燦得、路嘉怡離開飛碟 傳羅智強接棒原時段

2017-03-07 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕去年底甫歡慶開台20周年的飛碟電台，日前驚傳電台經營不善，許多週末節目紛紛收攤，知名DJ蔡燦得、路嘉怡也紛紛向聽眾告別。媒體報導，外傳飛碟將新開政論節目，而接棒蔡燦得、路嘉怡時段節目的主持人，就是總統府前副秘書長羅智強。

《聯合報》報導，羅智強2月底在臉書上發文，透露目前在和某廣播電台談時段為週六、日中午的廣播節目主持計劃，電台幫他想的節目名為「飛碟一定強」，也希望網友提出新節目名稱建議，過了幾天，羅智強又再發文，希望網友幫他選廣播節目名稱，他還附上一張飛碟聯播網的圖片。

不過週六、日中午的時段，原本是由蔡燦得、路嘉怡主持。飛碟節目部經理陳祥義對此表示：「要合作還要一段時間，時段和詳細內容都還不清楚。」