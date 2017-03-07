中正紀念堂蔣介石銅像 建築師建議「沉進地底」

2017-03-07 19:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕有志角逐台北市長的民進黨立委姚文智，今舉辦中正紀念堂廣場轉型公聽會，邀請各界專家學者、文化部、故宮與228基金會等代表一起討論「中山南21號」的未來。與會者幾乎都同意應移除蔣介石銅像，但技術難度高，全國建築師公會理事劉世偉提議，可大規模開挖中正紀念堂的地下空間，做為巨型滯洪池，並透過儀式性活動，將銅像下沉到池中，「讓大自然消滅他」。姚文智笑說這個想法非常有創意，更打趣說「應該要沉到地下第幾層？」

文化部在228事件70週年時，啟動中正紀念堂轉型正義的第一步「去威權化」，停售威權統治者商品，並將介石廳與中正演藝廳等改為中性名稱，也停播蔣公紀念歌。但關於中正紀念堂的整體轉型，文化部目前尚無具體提案。姚文智今天下午舉辦「中山南21暨廣場都市再生的未來」公聽會，邀請建築、景觀、都市改革與228基金會等各界專家學者與政府代表一同討論中正紀念堂的可能性。

文化部次長丁曉菁表示，這不僅是政治人物的事，也與市民息息相關，文化部對空間應用抱持開放態度，盼社會重新關心並討論這個議題，共同思考這個對台北與對台灣都很重要的地標該如何轉型。姚文智曾提議可改造為「首都文化園區」，成為展演中原文化的故宮二館，解決故宮擁擠問題；同時總統府可轉型成台灣博物館，不僅是政治和解，也展現台灣文化的豐富。

前台北市政府聘用規劃師邱秉瑜則主張將中正紀念堂改作立法院用地，因為距離各中央政府機關位置不會太遠，位置適中；佔地是立法院現址的6倍大，空間寬廣，也與民宅、醫院與學校等場所保持適當距離，即使發生上萬人政治集會，不致影響都市正常運作。邱秉瑜長期主張立法院遷址，他也建議在大忠門大孝門增建兩棟立委會館，至於中正紀念堂原來紀念蔣介石的用途，他建議移到桃園慈湖，「使蔣介石的靈廟和靈柩可以合一」，屆時蔣介石的相關文物不見，也可以發展新型態的國會觀光。228基金會執行長楊振隆也支持此提案。

都市改革組織理事劉柏宏則從空間本質與使用者角度思考，劉認為中正紀念堂佔地廣、位置重要，應該有更多環境友善的「綠資源」概念。劉柏宏主張主建築物具國際代表性應保留，但多樣化利用，廣場的磁磚鋪面應改變，同時調整大小森林與魚池，「甚至圍牆都拿掉」，讓威權走向公園化，有利於都市再生與活力發展。

景觀學會副理事長許晉誌與劉世偉則都提到，中正紀念堂是野百合運動的基地，是台灣民主政治記憶重要的地景之一，完全消失也很可惜。劉世偉認為，要討論轉型，首先要解開指定古蹟的框架限制，才不會使整建工作窒礙難行。因為該銅像有巨大地基而造成移除困難，劉世偉進而提議，他認為可參考東京的巨型滯洪池概念，地面維持現有場景，地下一層以鋼架玻璃和地面連結，作為活動空間，地下二層則大規模開挖，變成儲水庫。而銅像可透過儀式性活動，下沉到池中，「讓大自然消滅他」。姚文智笑說這個想法會使工程極浩大，但非常有創意，更打趣說「應該要沉到地下第幾層？」