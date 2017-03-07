前市議員廖裕德 表態參選板橋農會理事長

2017-03-07 18:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市24個基層農會將於9日，起陸續召開第1次理、監事會議推舉理事長、常務監事，其中有多個農會理事長一職競爭激烈，反而是盈餘領先全台各農會的板橋農會選情不明朗，前市議員廖裕德則在7日正式表態要參選理事長。

24區農會有逾半的理事長兩任任期屆滿要改選，都有新勢力挑戰現任理事長人馬，包括三重、新莊、林口、五股農會，兩派勢力競爭，選情激烈；而日前傳出有人涉賄，檢調介入調查的三峽農會，選情也值得觀察。

號稱最賺錢的板橋區農會則顯得低調，總幹事至今無人登記候聘，年前傳出可能參選理事長的監事徐陳坤，順利轉任理事後，7日表示基於和諧、團結，將退出理事長選舉；另一名常務監事轉任理事的前市議員廖裕德，則正式表態參選理事長。

各區農會將陸續在9、10、11日三天舉行理監事成立大會暨第一次會議，推舉理事長、常務監事，獲得多數票者當選；板橋農會預計在3月10日舉行理事會議，9席理事中只要能掌握5席就能當選。