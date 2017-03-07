| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法國滑雪場雪崩 傳多名滑雪客遭活埋搶救中 經典賽Live》荷蘭換投也送不回 南韓3分落後 漢微科併購案爆內線交易 瑞士信貸總座夫移送北檢 經典賽 Live》山田開轟被沒收少拿1分 日本領先古巴 女模命案關鍵「毛帽女」 竟是偶像劇女藝人！
 首頁 > 政治

前市議員廖裕德 表態參選板橋農會理事長

2017-03-07  18:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市24個基層農會將於9日，起陸續召開第1次理、監事會議推舉理事長、常務監事，其中有多個農會理事長一職競爭激烈，反而是盈餘領先全台各農會的板橋農會選情不明朗，前市議員廖裕德則在7日正式表態要參選理事長。

24區農會有逾半的理事長兩任任期屆滿要改選，都有新勢力挑戰現任理事長人馬，包括三重、新莊、林口、五股農會，兩派勢力競爭，選情激烈；而日前傳出有人涉賄，檢調介入調查的三峽農會，選情也值得觀察。

號稱最賺錢的板橋區農會則顯得低調，總幹事至今無人登記候聘，年前傳出可能參選理事長的監事徐陳坤，順利轉任理事後，7日表示基於和諧、團結，將退出理事長選舉；另一名常務監事轉任理事的前市議員廖裕德，則正式表態參選理事長。

各區農會將陸續在9、10、11日三天舉行理監事成立大會暨第一次會議，推舉理事長、常務監事，獲得多數票者當選；板橋農會預計在3月10日舉行理事會議，9席理事中只要能掌握5席就能當選。

廣告
  • 前市議員廖裕德將參選板橋農會理事長。（記者何玉華攝）

    前市議員廖裕德將參選板橋農會理事長。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廖裕德 板橋農會 農會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：前市議員廖裕德 表態參選板橋農會理事長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.