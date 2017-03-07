54％民眾不滿反貪腐成效 廉政署：與客觀數據不符

國際透明組織針對亞太地區16個國家進行貪腐趨勢指數調查，我國受訪者中，有高達54％的民眾對政府打擊貪腐的成效不滿意，法務部廉政署認為，民眾主觀認知與客觀數據不符，會加強對外說明。圖為法務部廉政署大樓外觀。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-07 17:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕國際透明組織針對亞太地區16個國家進行貪腐趨勢指數調查，我國受訪者中，有高達54％的民眾對政府打擊貪腐的成效不滿意，感到滿意者僅29％，另認為貪腐增加的民眾有26％，也比認為貪腐減少的23％略高。廉政署稍早回應指出，民眾主觀認知與客觀數據不符，未來除將繼續強化反貪腐政策外，也會加強對外說明，提高民眾對公部門的廉潔印象。

根據該調查報告，台灣過去1年內與公部門有接觸的民眾中，自承曾行賄者僅6％，此外在過去1年內曾跟法院接觸的民眾，也有高達99％回答「從來沒有」送紅包或送禮給法官或法院人員；但卻有54％民眾對於政府打擊貪腐的成效感到不滿意，僅29％感到滿意，另26％民眾認為貪腐情形增加，略高於認為貪腐減少的23％。

對於這項結果，廉政署稍早指出，國內民眾主觀認知與政府調查的客觀數據有明顯落差，自民國98年7月實施「國家廉政建設行動方案」至今，因貪瀆起訴且判決有罪確定者共有2411人，以非貪瀆罪起訴且判決有罪確定者有1038人，合計共3449人，定罪率達72.11％，去年全年則是73.7％，未見下滑。

廉政署也指出，民國91年時，每10萬期中人口中就有4.8人被以貪瀆罪名起訴，97年更達6.4人，但去年已降到3.3人，證明台灣近年打擊貪腐確有成效。

廉政署強調，儘管人民看法與數據並不一致，但政府仍會積極謀求改善，未來也會儘速邀集專家學者及各機關首長討論、強化反貪腐政策並對外說明，加深民眾對公部門的廉潔印象。

該份調查報告另提到，台灣民眾的行賄率僅約6％，僅次於日本0.2％、香港2％、南韓3％及澳洲4％，中國在此項目為26％，印度與越南則分別以69％、65％高居第1、2位。此外，台灣雖有24％民眾認為法官可能涉及貪腐，但其中僅6％在過去一年內曾與法院接觸，在這6％中又有99％受訪者回答「從來沒有」送紅包或送禮給法官或法院人員。

至於民眾認為可能涉及貪腐的人員，結果以立法委員與縣市議員的49％及48％為最高，反而民眾傳統印象中較易收賄的警察、一般公務員及稅務人員，分別僅18％、16％及13％。