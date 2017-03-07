好「孕」連連 立委劉世芳服務處被稱好孕事務所
2017-03-07 17:14
兩位秘書將當媽，劉世芳好開心。（圖由劉世芳服務處提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委劉世芳的高雄服務處，最近好「孕」接二連三﹗3月先是「雙喜」臨門、兩位女秘書葉雙維、謝涵琳將升格當新手媽，預定幾個月後還有一位新手爸，其服務處被形容為「好孕事務所」。
劉世芳開心表示，同仁好孕連連，讓忙碌工作增添新生來臨的期待，她也公開承諾，未來在立院會透過推動適當政策，協助地方政府提供父母、更在地化與務實的支持，減輕大家負擔。
正逢婦女節，劉世芳也提到，目前國人生育率普遍下降，除大環境對新手父母不友善，經濟因素也是重要考量，她過去在市府團隊服務時，與大家一起推動活化高市各中小學閒置校舍空間，改造為公立或公辦民營托兒所，減輕新手爸媽們的托育負擔。
高雄在大家努力下，是一個尊重女性、給女性機會的城市，如何因應少子化及人口老化等都是高雄重要課題，未來需要更多朋友一起努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台灣無意部署「薩德」 媒體爆有2原因
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 國台辦批「台獨盡頭就是統一」 林全這麼回應...
- 54％民眾不滿反貪腐成效 廉政署：與客觀數據不符
- 港媒爆台灣將買日本除役潛艦 國防部駁「沒這種事」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 李大維：加勒比海地區浮動
- 經典賽》日石川先發 抗紅色閃電
- 高以翔喇舌有底線 不輕易做這件事
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 西部12縣市空品不佳 35測站PM2.5偏高
- 這豬真強悍！被埋在地下36天照活著
- 擺脫22K低薪 這家高雄飯店保證30K
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 女模逆轉罵錯人？呂秋遠：污衊攻擊等同謀殺
- 愛河再傳意外 男子疑久病厭世溺斃
- 「零卡」可樂有差嗎？ 實測結果超驚人...
- 〈快樂上班族〉修正「雙面」心態 迎接開闊人生
- 「媽祖熱區！」白沙媽7年內駐蹕5次
- NBA》柏格特左脛骨骨折 詹皇：聽到骨頭碎裂聲 （影音）
- 《基隆228 明天辦追思活動》蔡丁貴揚言再抗議 林右昌：不歡迎
- 不怕被說像Dyson！韓國直擊LG怪獸級無線直立吸塵器
- 你幸福嗎？ 南市勞局徵選溫心職場
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 大林蒲遷村意願普查 史哲：不會增加民眾額外負擔
- 昨試射4發飛彈 北韓嗆：練打日本美軍基地
- 不滿第一次像「災難」 星二代再砸錢隆乳
- 葉璦菱獨子熱戀名媛千金？高檔餐廳打情罵俏
- 以色列青銅器遺址 發現巨型石板墓
- 媽媽被笑是妖怪 新台灣之子考上醫學系
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 無人機升級 騰雲機變身電戰機
- 愛黛兒開唱認夫 已秘婚成人妻
- 因應氣候變遷績效 南市五連霸
- 退伍軍人鬧場！ 考試院年改公聽會宣布取消
- 卡里善之樹 枯木重生開傘花
- 同學當他的眼 弱視生「拚」上法律系
- 交部推交通寧靜區 速限30、六都先行
- 經典賽》以色列鏖戰南韓 台灣掌握2大優勢
- 《你的名字》加持大紅 RADWIMPS 6月登「台」開唱
- 大學繁星入學放榜 雲林社區高中成績亮眼
- 性感男唇形對決捷克美超模 心動到嫑嫑的
- 女模命案》梁女獲釋後疑私訊道歉 哭訴想見陳女最後一面
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好「孕」連連 立委劉世芳服務處被稱好孕事務所
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分