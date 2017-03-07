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好「孕」連連 立委劉世芳服務處被稱好孕事務所

兩位秘書將當媽，劉世芳好開心。（圖由劉世芳服務處提供）

2017-03-07  17:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委劉世芳的高雄服務處，最近好「孕」接二連三﹗3月先是「雙喜」臨門、兩位女秘書葉雙維、謝涵琳將升格當新手媽，預定幾個月後還有一位新手爸，其服務處被形容為「好孕事務所」。

劉世芳開心表示，同仁好孕連連，讓忙碌工作增添新生來臨的期待，她也公開承諾，未來在立院會透過推動適當政策，協助地方政府提供父母、更在地化與務實的支持，減輕大家負擔。

正逢婦女節，劉世芳也提到，目前國人生育率普遍下降，除大環境對新手父母不友善，經濟因素也是重要考量，她過去在市府團隊服務時，與大家一起推動活化高市各中小學閒置校舍空間，改造為公立或公辦民營托兒所，減輕新手爸媽們的托育負擔。

高雄在大家努力下，是一個尊重女性、給女性機會的城市，如何因應少子化及人口老化等都是高雄重要課題，未來需要更多朋友一起努力。

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  • 劉世芳秘書葉雙維（右一）、謝涵琳（左一）3月將升格當媽。（圖由劉世芳服務處提供）

    劉世芳秘書葉雙維（右一）、謝涵琳（左一）3月將升格當媽。（圖由劉世芳服務處提供）

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