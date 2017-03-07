退伍軍人大鬧年改公聽會 綠委籲考試院長給交代
2017-03-07 16:44
〔即時新聞／綜合報導〕考試院今舉行公務人員年金改革公聽會，遭自稱退伍軍人的民眾搞破壞，考試院副院長李逸洋只好取消，事後考試院也發表聲明強烈譴責。對此，民進黨立委王定宇質疑，6名鬧場人士是怎麼進入會場的，呼籲院長伍錦霖應查明給交代。
王定宇今下午於臉書撰文指出，考試院進行公聽的主題是「討論公務人員的年金改革方案」，所以教師、軍人並不需要代表出席，然而，這群搞破壞的退伍軍人，卻搞不清楚狀況，直言若無軍方代表，就不准開會，他質疑，這是「到肯德基砸店，因為點不到麥香雞」的胡鬧模式嗎？
王定宇也說，現場有130位警員加考試院駐衛警進行維安，且受邀與會代表、旁聽民眾，分別前往4樓會場、由駐衛警引導至2樓轉播室，那衝入會場的6名鬧場人士，「是誰引導、同意他們從二樓進到四樓會場」，要求院長伍錦霖應查明給交代。
王定宇臉書全文：
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