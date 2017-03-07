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通霄農會選舉風波延燒 理事遭片面解除資格

2017-03-07  14:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通霄鎮農會理事選舉風波繼續延燒！已經結束的地方農會理監事選舉，豈料在通霄鎮引起風暴。被認為有意角逐通霄鎮農會理事長的新任理事徐永森，被檢舉資格不符，名下農地並不符合農用，通霄鎮農會召開臨時審查會議，通霄鎮農會以違反農會法為由，片面取消徐永森理事資格。

通霄鎮農會指出，由於有人檢舉徐永森的農地資格有問題，因此召開審查會議審查徐永森資格，會後結論是徐永森資格有疑義，所以撤銷其理事資格，將把會議資料送交給苗栗縣農業處認可，另外，在徐永森資格問題獲得農業處正式回覆前，原訂於十日舉行的理事長選舉會議將延至十三日。

苗栗縣政府農業處指出，理事資格在理事選舉前就已經審查完畢，當時已經認定符合資格，通霄鎮農會不應該片面召開無效的審查會議，且農業處不會認定通霄鎮農會召開的審查會議結論有效。

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  • 通霄農會選舉風波延燒,理事遭片面解除資格。（記者蔡政珉攝）

    通霄農會選舉風波延燒,理事遭片面解除資格。（記者蔡政珉攝）

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