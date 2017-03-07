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年改公聽會遭鬧場 考試院譴責

考試院今天上午召開年金改革案公聽會，卻遭退伍軍人鬧場，最後被迫取消。考試院中午發表聲明強烈譴責，呼籲各界理性討論政策，不該粗暴破壞理性討論空間。（記者黃耀徵攝）

2017-03-07  13:44

〔記者黃邦平／台北報導〕考試院今天上午召開年金改革案公聽會，卻遭退伍軍人鬧場，最後被迫取消。考試院中午發表聲明強烈譴責，呼籲各界理性討論政策，不該粗暴破壞理性討論空間。

今天公聽會召開後不到半小時，突然有幾名退伍軍人闖入會議室，高聲質疑為何沒有軍人代表，接著還翻過會議桌、佔據場中央，斥責會議「騙人」。主持公聽會的副院長李逸洋先宣布休息，經過一個小時後再宣布取消。

考試院秘書長李繼玄強調，這場公聽會邀請全體考試委員、公教團體與專家學者參加，表達各方意見，希望能夠透過聽取各界心聲、理性交換意見，有助於接下來的全院審查會能夠更圓滿完成程序；「惟少數非理性的抗議人士鬧場，跳上桌面阻撓公聽會進行，且動用言語暴力、破壞會議室麥克風等設備，令人遺憾」！

台北市警局文山一分局分局長吳進宗表示，今天警方支援130名警力，配合考試院駐警維持入場秩序及蒐證，今天受邀出席的入場與會人士都確認持開會通知才放行，另有幾名人士要旁聽，是由駐警引導到2樓收看轉播，後來不知何故這些人士闖入4樓會場，甚至破壞會議室設備，將依違反社會秩序維護法裁處。

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