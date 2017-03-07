排審監委名單無共識 藍綠週五院會表決
2017-03-07 13:31
國民黨團在程委會抗議民進黨團排審監委名單。（記者彭琬馨攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團預計於本週院會排審總統府上週提出的監委補提名名單，國民黨團原先希望在程序委員會擋下案件排審，但最後因協商不成，週五議事日程草案仍送院會處理，預料週五院會又將上演表決大戰。
立法院中午討論週五院會議事日程。國民團總召廖國棟率先發言表示，民進黨提出的監委名單引起社會一片譁然，不僅名單人選非常不堪，提名也違反過去民進黨一直以來廢除考監兩院的主張，建議名單應該退回；國民黨立委江啟臣也強調，這份名單「連進入程委會都不該進」，民進黨過去批評考、監兩院是酬庸，現在執政應思考如何處理，而不是將監察院拿來當成遂行酬庸的地方。
由於國民兩黨協商不成、僵持不下，最後主席國民黨立委曾銘宗裁示，週五議事日程交由院會處理，預料屆時藍綠兩黨可能為了排審監委名單問題，再度上演表決大戰。
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