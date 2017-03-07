市價百億老兵宿舍遭違法占用 綠委籲盡速清查
2017-03-07 13:30
民進黨立委蔡適應（左起）、王定宇及羅致政召開記者會，指出「國軍單身退員宿舍」長期被違法佔用。（記者劉信德攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕國軍單身退員宿舍長期被軍眷無償占用，甚至出現違法營業行為。民進黨立委王定宇表示，單身退舍原先是要照顧退伍單身老兵，現在卻成為中國配偶依親做生意的營業據點，讓有限的國防資源更缺乏，呼籲行政單位應盡速清查、訂出退舍遷出最終時間。
民進黨立委王定宇、羅致政、蔡適應上午針對國軍單身退舍遭軍眷占用一事召開記者會。王定宇強調，單身退舍當初是為了安置在台灣沒有結婚的老兵，因此管轄單位不歸退輔會、而是由現役各單位自行監管，不僅不用繳納宿舍租金、水電費也全免，但如今許多當初的老兵早已離世，只剩老兵配偶與眷屬親戚居住其中。此外，王定宇提到，經調查，全台單身宿舍共有41處、至少價值123億新台幣，但目前卻有1千多位配偶依親的違法人員居住其中，他痛批，就是國防部長期漠視才會國家資產遭違法濫用。
蔡適應表示，國防部原先不用繳納水電費的美意，卻被目前仍居住其中的軍眷拿來做無本生意，甚至出現超過一般家戶水電用量平均十倍以上的高額費用，蔡適應強調，軍人離世後配偶還居住就已經違法、「還拿來做生意更是違法中的違法」。
羅致政則表示，呼籲國防部盡速訂出水電、宿舍費繳納標準，同時清查目前居住名單中，有哪些符合資格、哪些不符，並訂定宿舍遷出時間底線，非法占用的應盡速清空。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 海軍公開國艦國造計畫 直升機航母赫然出列！
- 諾魯總統來台13次 小英以軍禮歡迎
- 林佳龍東京玩直播…宣傳台中美食
- 嗆「台獨盡頭是統一」 張小月批國台辦：恐嚇讓台人反感
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 國會爆衝突 藍綠立委和解不起訴
- 大學繁星放榜 弘文中學93人錄取
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 6區所稅務櫃檯啟用 全市13區都提供稅務服務
- 華南銀行：房價溫和下修 全國平均跌幅3～5%
- 緬甸少數民族爆武裝衝突 至少30人喪命
- 修杰楷慶生「金鐘罩頂」 賈靜雯驚喜告白
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 變電箱惹怨 設置地點難獲共識
- 新北圖書館駐點 幼兒園可辦借書證
- 非法屠宰家禽 雲林查獲131隻雞沒入銷毀
- 明杰登高竟吃威而鋼 貞節險失守
- 經典賽》南韓挫哩等！荷蘭推日、韓殺手先發
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 盼啟用焚化廠 台東縣府向議會提案
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 集資助菜農 民眾持發票免費換
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- NBA》伊古達拉轟本季新高24分 勇士客場獵鷹
- 台積電、鴻海攜手 搶標東芝半導體
- 法律白話文》過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）
- 淡季＋一例一休 2月NMI擴張轉緊縮
- 仿毒品氣味 民眾：大麻像肥皂味
- 大元暫別Popu Lady 出國拍戲圓夢
- （影音）55小時點擊破百萬 黃明志沒被幹譙「怪怪的」
- 自由開講》「台語」歷史早於「閩南語」釋疑
- 這所高中好厲害 83繁星有近半數上國立
- 川普遭歐巴馬監聽？ FBI要司法部反駁
- 文化銀行》年少習藝 歲月將他淬煉成國寶 掌中戲大師陳錫煌
- 首屆屏東肉圓節11日登場 千份肉圓免費嘗
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（下）
- NBA》詹皇轉隊念念不忘 萊里：當時震驚不已
- 愛子公主暴瘦剩37公斤 恐影響生育更危及性命
- 大學繁星放榜 善化高中77人摘星
- 冠脂妥偽藥事件 朱立倫：協調公會助民眾辨別
- 經典賽B組 日、古投打佔優勢
- 台東高中及台東女中共98人繁星上榜 國立大51人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：市價百億老兵宿舍遭違法占用 綠委籲盡速清查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分