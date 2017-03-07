市價百億老兵宿舍遭違法占用 綠委籲盡速清查

民進黨立委蔡適應（左起）、王定宇及羅致政召開記者會，指出「國軍單身退員宿舍」長期被違法佔用。（記者劉信德攝）

2017-03-07 13:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕國軍單身退員宿舍長期被軍眷無償占用，甚至出現違法營業行為。民進黨立委王定宇表示，單身退舍原先是要照顧退伍單身老兵，現在卻成為中國配偶依親做生意的營業據點，讓有限的國防資源更缺乏，呼籲行政單位應盡速清查、訂出退舍遷出最終時間。

民進黨立委王定宇、羅致政、蔡適應上午針對國軍單身退舍遭軍眷占用一事召開記者會。王定宇強調，單身退舍當初是為了安置在台灣沒有結婚的老兵，因此管轄單位不歸退輔會、而是由現役各單位自行監管，不僅不用繳納宿舍租金、水電費也全免，但如今許多當初的老兵早已離世，只剩老兵配偶與眷屬親戚居住其中。此外，王定宇提到，經調查，全台單身宿舍共有41處、至少價值123億新台幣，但目前卻有1千多位配偶依親的違法人員居住其中，他痛批，就是國防部長期漠視才會國家資產遭違法濫用。

蔡適應表示，國防部原先不用繳納水電費的美意，卻被目前仍居住其中的軍眷拿來做無本生意，甚至出現超過一般家戶水電用量平均十倍以上的高額費用，蔡適應強調，軍人離世後配偶還居住就已經違法、「還拿來做生意更是違法中的違法」。

羅致政則表示，呼籲國防部盡速訂出水電、宿舍費繳納標準，同時清查目前居住名單中，有哪些符合資格、哪些不符，並訂定宿舍遷出時間底線，非法占用的應盡速清空。