蔡正元再開砲 為護蔣中正痛批蔣友柏
2017-03-07 14:23
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近來屢屢在臉書上開戰，且對象多是自己黨內的成員，包括前總統馬英九、馬英九辦公室發言人徐巧芯等人，被外界戲稱為「黨內互打」，如今蔡正元再度開砲，目標改為蔣家後代蔣友柏。
文化部在日前宣布，將實施中正紀念堂停播紀念歌、停賣相關產品等措施，引發各界討論。有網友就挖出蔣友柏在2008年受訪時的內容，坦言蔣中正過世後，國民黨立刻替他建立紀念堂的做法是不對的，「若一個人死後多年，人們覺得他是偉人、替他建紀念堂，那沒問題」，還強調，紀念堂的蔣介石銅像，是繼列寧，史達林，毛澤東後，全球第四大雕像，這是不對的。
雖然這段訪談已過了將近10年，但仍引起蔡正元的不滿，直言蔣友柏把自己的曾祖父和列寧、毛澤東、金日成相比，「愛怎麼踐踏你的曾祖父，是你家的事」。
他還提到，蔣中正的銅像不是國民黨立的，而是前總統蔣經國立的，「你若不爽，去問問你的祖父蔣經國。」
蔡正元表示，國民黨不是蔣家的，但蔣介石從門口警衛幹到董事長，有功勞、有苦勞、有失誤，但沒有對不起國民黨，國民黨有義務替他說公道話。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 海軍公開國艦國造計畫 直升機航母赫然出列！
- 諾魯總統來台13次 小英以軍禮歡迎
- 林佳龍東京玩直播…宣傳台中美食
- 嗆「台獨盡頭是統一」 張小月批國台辦：恐嚇讓台人反感
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 國會爆衝突 藍綠立委和解不起訴
- 大學繁星放榜 弘文中學93人錄取
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 6區所稅務櫃檯啟用 全市13區都提供稅務服務
- 華南銀行：房價溫和下修 全國平均跌幅3～5%
- 緬甸少數民族爆武裝衝突 至少30人喪命
- 修杰楷慶生「金鐘罩頂」 賈靜雯驚喜告白
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 變電箱惹怨 設置地點難獲共識
- 新北圖書館駐點 幼兒園可辦借書證
- 非法屠宰家禽 雲林查獲131隻雞沒入銷毀
- 明杰登高竟吃威而鋼 貞節險失守
- 經典賽》南韓挫哩等！荷蘭推日、韓殺手先發
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 盼啟用焚化廠 台東縣府向議會提案
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 集資助菜農 民眾持發票免費換
- 〈戀愛翹翹板〉說話踩到男友地雷 氣他無情冷戰中
- NBA》伊古達拉轟本季新高24分 勇士客場獵鷹
- 台積電、鴻海攜手 搶標東芝半導體
- 法律白話文》過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）
- 淡季＋一例一休 2月NMI擴張轉緊縮
- 仿毒品氣味 民眾：大麻像肥皂味
- 大元暫別Popu Lady 出國拍戲圓夢
- （影音）55小時點擊破百萬 黃明志沒被幹譙「怪怪的」
- 自由開講》「台語」歷史早於「閩南語」釋疑
- 這所高中好厲害 83繁星有近半數上國立
- 川普遭歐巴馬監聽？ FBI要司法部反駁
- 文化銀行》年少習藝 歲月將他淬煉成國寶 掌中戲大師陳錫煌
- 首屆屏東肉圓節11日登場 千份肉圓免費嘗
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（下）
- NBA》詹皇轉隊念念不忘 萊里：當時震驚不已
- 愛子公主暴瘦剩37公斤 恐影響生育更危及性命
- 大學繁星放榜 善化高中77人摘星
- 冠脂妥偽藥事件 朱立倫：協調公會助民眾辨別
- 經典賽B組 日、古投打佔優勢
- 台東高中及台東女中共98人繁星上榜 國立大51人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡正元再開砲 為護蔣中正痛批蔣友柏
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分