蔡正元再開砲 為護蔣中正痛批蔣友柏

2017-03-07 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近來屢屢在臉書上開戰，且對象多是自己黨內的成員，包括前總統馬英九、馬英九辦公室發言人徐巧芯等人，被外界戲稱為「黨內互打」，如今蔡正元再度開砲，目標改為蔣家後代蔣友柏。

文化部在日前宣布，將實施中正紀念堂停播紀念歌、停賣相關產品等措施，引發各界討論。有網友就挖出蔣友柏在2008年受訪時的內容，坦言蔣中正過世後，國民黨立刻替他建立紀念堂的做法是不對的，「若一個人死後多年，人們覺得他是偉人、替他建紀念堂，那沒問題」，還強調，紀念堂的蔣介石銅像，是繼列寧，史達林，毛澤東後，全球第四大雕像，這是不對的。

雖然這段訪談已過了將近10年，但仍引起蔡正元的不滿，直言蔣友柏把自己的曾祖父和列寧、毛澤東、金日成相比，「愛怎麼踐踏你的曾祖父，是你家的事」。

他還提到，蔣中正的銅像不是國民黨立的，而是前總統蔣經國立的，「你若不爽，去問問你的祖父蔣經國。」

蔡正元表示，國民黨不是蔣家的，但蔣介石從門口警衛幹到董事長，有功勞、有苦勞、有失誤，但沒有對不起國民黨，國民黨有義務替他說公道話。