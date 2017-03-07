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國台辦放話 柯：恐嚇或僵持無助兩岸關係

2017-03-07  13:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國國台辦主任張志軍昨放話說，「台獨之路走到盡頭就是統一」，而且這種統一方式會給台灣社會和民眾帶來巨大傷害。對此，台北市長柯文哲今表示，放話或是僵持，對雙方都沒有好處，還舉《論語》裡孔老夫子的話，「人家說近悅遠來，大國對小國，應該做到近悅遠來」。

柯文哲說，過去中國對台灣有很多讓利的行為，「我知道他（中國）花了很多錢」，但台灣卻一直向美國傾過去，柯笑稱「抱美國人大腿」，但為什麼中國會弄到台灣這麼怕中國，「這就是北京政府思考的」。

至於近來爆出多所公私立大學簽署一中承諾書爭取陸生，媒體問柯如何看待此「口水戰」？柯文哲笑回，你都說口水戰就是口水戰了。

但他旋即話鋒一轉再次說，兩岸關係放話或是僵持，都無助於兩岸關係的和平進展，「容忍是自由的基礎」，中國已經是世界的大國了，在這種問題上應該要更有自信來處理，「不要動不動就恐嚇，遼寧艦動不動就來繞一下，就不能怪台灣人去抱美國人大腿。」

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  • 針對國台辦主任張志軍的發言，台北市長柯文哲認為，中國為什麼會弄到台灣這麼怕中國，是北京政府應該思考的問題。（記者張嘉明攝）

    針對國台辦主任張志軍的發言，台北市長柯文哲認為，中國為什麼會弄到台灣這麼怕中國，是北京政府應該思考的問題。（記者張嘉明攝）

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