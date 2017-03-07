| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
荷商ASML財顧涉內線交易 檢調10路搜索約談 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
 首頁 > 政治

韓國瑜名列黨魁民調第四 他自評人氣關鍵來自...

2017-03-07  13:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰白熱化，媒體民調顯示，國民黨副主席郝龍斌以17％支持度領先，其次分別為洪秀柱、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛，韓國瑜今日接受廣播專訪時，自評自己的人氣關鍵在於「敢說真話」。

韓國瑜名列民調第四，勝過詹啟賢及潘維剛，今日他接受廣播專訪時指出，有不少人因為他「講真話」而支持他，強調自己「從頭到尾講真話、講大白話」，並希望國民黨要自立自強，別自亂陣腳。

不過韓國瑜也感嘆地說，過去國民黨要錢有錢、要權有權，但卻慢慢變成「小池塘」、「小茶杯」，到現在變成「小牙籤」，並表示在政壇有太多華麗口號、太多「政治魔術師」，呼籲國民黨一定要自立自強。

廣告
  • 韓國瑜今自評自己的人氣關鍵在於「敢說真話」，並呼籲國民黨要自立自強。（資料照，記者鍾泓良攝）

    韓國瑜今自評自己的人氣關鍵在於「敢說真話」，並呼籲國民黨要自立自強。（資料照，記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席選舉 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：韓國瑜名列黨魁民調第四 他自評人氣關鍵來自...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.