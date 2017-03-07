韓國瑜名列黨魁民調第四 他自評人氣關鍵來自...
2017-03-07 13:13
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰白熱化，媒體民調顯示，國民黨副主席郝龍斌以17％支持度領先，其次分別為洪秀柱、吳敦義、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛，韓國瑜今日接受廣播專訪時，自評自己的人氣關鍵在於「敢說真話」。
韓國瑜名列民調第四，勝過詹啟賢及潘維剛，今日他接受廣播專訪時指出，有不少人因為他「講真話」而支持他，強調自己「從頭到尾講真話、講大白話」，並希望國民黨要自立自強，別自亂陣腳。
不過韓國瑜也感嘆地說，過去國民黨要錢有錢、要權有權，但卻慢慢變成「小池塘」、「小茶杯」，到現在變成「小牙籤」，並表示在政壇有太多華麗口號、太多「政治魔術師」，呼籲國民黨一定要自立自強。
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