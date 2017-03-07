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是否幫藍營議員站台？ 柯P：有人叫我們就去

2017-03-07  13:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，多數國民黨議員聽到柯P願意在下屆選舉時「站台」，嚇得直說「拜託不要來」，國民黨發言人、市議員王鴻薇更表示，下屆市長選舉，國民黨會推候選人，柯的好意「我們心領了」。市長柯文哲今出席活動後受訪時回應，有些人需要、有些人不需要，反正有人叫就去，「這很簡單」。

柯文哲強調，對議員向來一視同仁，不會因為是國民黨議員拜託的事情就不管，只要是對市民有益的事情，「我們都還是很認真去做」，所以不會因為是國民黨就不去，「叫我們去站台就都會乖乖去站台」。

有媒體問，會不會在民進黨和時代力量中選邊站？或者都站台？柯文哲說，統戰就是朋友要多、敵人要少，要爭取更多的朋友減少衝突，就是要居間協調。

柯文哲也提到，之前時力黃國昌和社民黨范雲來找他，他向兩人建議，在多席次議員的選區中，政黨和政黨之間還是要坐下來協商，減少衝突，以免陷入混戰。

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  • 本報今獨家報導，多數國民黨議員聽到柯P願意在下屆選舉時「站台」，嚇得直說「拜託不要來」；對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪時回應，有些人需要、有些人不需要，反正有人叫就去。（記者張嘉明攝）

    本報今獨家報導，多數國民黨議員聽到柯P願意在下屆選舉時「站台」，嚇得直說「拜託不要來」；對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪時回應，有些人需要、有些人不需要，反正有人叫就去。（記者張嘉明攝）

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