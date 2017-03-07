中市議員籲房屋稅凍漲 盼市府苦民所苦
民進黨議員擔心房屋稅若漲，將影響明年選舉。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕去年地價稅大漲，民眾怨聲載道，而房屋稅率最近將會決定，且自明年起適用3年，11名台中市民進黨議員今天聯合召開記者會，呼籲市府「苦民所苦」，凍漲房屋稅，以免造成物價上漲，甚至影響明年大選。
議員謝志忠表示，不動產評價委員會將在3、4月召開，將評定關係房屋稅的房屋標準單價、地段率等，而市府財政局長、地方稅務局長都是當然委員，因此，市府有權決定稅率，去年地價稅已上漲，加上近期消費者物價指數上升、一例一休衝擊，民眾實質薪資倒退，房屋稅不能再漲。
議員陳淑華也說，市府推出政策時應考量民眾對物價的預期心理，市長林佳龍去年在談到房屋稅時，曾要求相關單位苦民所苦，希望市府能夠落實。
議員蔡雅玲、張芬郁、蕭隆澤指出，執政黨要求居住正義，但在物價漲不停的情況下，應視景氣狀況決定房屋稅是否調整，希望市長「三思而行」，讓房屋稅凍漲。
議員張耀中則提醒市府，若房屋稅明年起調漲，剛好碰到大選年，且房屋稅、地價稅皆漲，引起民怨，恐怕影響選情；另外，他建議中央修改土地稅法、平均地權條例，提高地價稅起徵點、降低稅率，但中央的態度目前看來是很冷漠。
台中市地方稅務局對此表示，台中市的房屋標準單價與地段率均為6都最低，且房屋標準單價已30餘年未調整，非自住稅率也採全國最低標準1.5％課徵，為全國最友善。
地方稅務局強調，今年辦理重行評定房屋標準單價及地段率等作業，將依市長林佳龍先前在市政會議的指示，苦民所苦、站在體諒市民角度，討論房屋標準單價調整事宜，並兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，提請不動產評價委員會審議。而今年評定的房屋標準單價自107年5月開徵的房屋稅適用，今年5月的房屋稅沒影響。
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