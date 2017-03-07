諾魯總統來台13次 小英以軍禮歡迎

2017-03-07 12:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國位於南太平洋的友邦諾魯共和國總統瓦卡伉儷，來台進行國是訪問，此次是瓦卡總統第13次應邀來訪，也是他第6度以總統身分蒞臨。總統蔡英文今天上午在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場以隆重軍禮歡迎，並鳴放21響禮炮。

蔡總統致詞時說，去年她就職典禮時，瓦卡總統特別來台祝賀，今年1月，亦發表一篇專文，感謝與台灣之間的合作，可知在瓦卡總統領導下，台灣與諾魯雙邊合作更為深化加強。

蔡英文指出，雙方在農業技術的合作有相當成效；在衛生醫療方面，我國的國合會、台中榮總也提供醫療的支持與協助。尤其台諾之間在再生能源方面亦有具體合作計畫，包括諾魯政府大樓及學校所使用的太陽能發電計畫等。

蔡總統也感謝諾魯多年以來在國際社會為台灣仗義執言，為我們發聲的努力。特別是在我們爭取有意義參與各類國際組織時，諾魯總是和其他友邦一起，支持台灣，讓我國能夠有機會為國際社會貢獻。

瓦卡總統在致詞時表示，去年來台參加蔡總統就職典禮後，今日非常高興再度來訪，除了解台灣各項發展，也看到台灣近來的長足進步，及與友邦建立深厚情誼，並獲致國際間的認同與支持。此外，明年1月31日是諾魯獨立50周年紀念日，目前諾魯人民都投入準備慶祝此一盛典，希望能邀請蔡總統屆時前來同慶。