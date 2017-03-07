綠營高市長初選首見「美式」風格 趙天麟政策發表會空間很獨特
2017-03-07 12:40
趙天麟競逐高市長黨內初選，主打新經濟（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕拆掉大型看板後，有意競逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委趙天麟，今天選擇「美國式」風格，在高雄八五大樓舉辦新經濟列車啟動政策發表，喜歡馬拉松的趙天麟俏皮的向其他有意參選同志說：我也起跑了﹗
國內傳統選舉政策發表，多半都是舞台在前、支持者在舞台下聆聽，趙天麟這場美國風的活動場景，則是請支持者坐在四方，主講者在中間，如同歐巴馬、川普陣營目前論述時，能看到背後都是支持者的面孔，堪稱造勢活動首見模式。
趙天麟主打新經濟，針對高雄產業背景、未來方向提出三大領域九個項目政策論述，未來會以一週一項目進行座談，與產業代表、民眾對話或辯論，一起為高雄的將來做腦力激盪。
趙天麟說明，選在八五大樓舉行，是因為前行政院長謝長廷勝選高雄市長後，第一個勘查地點就是八五大樓，陳菊十年後也在此做政策白皮書發表，當時他擔任陳菊發言人，在這裡舉辦首場政策發表會，有傳承意味。
今天現場有150多位支持者參與，來自產業、學術、藝文等不同領域，趙天麟形容這些來賓雖不是公眾人物，卻是高雄市的超級小市民，最瞭解高雄的需求，他希望藉由跟所有超級小市民互動，一起為高雄打拚。
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