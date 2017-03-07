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蔡總統補提名監委 吳敦義批：找更多吃白飯的人來吃

2017-03-07  12:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統最近補提名的監委人選名單，國民黨主席參選人吳敦義今早受訪時質疑，民進黨過去在野時罵考、監兩權不彰，考、監委員是吃白飯，要幹掉，等到自己有權任命時，「又找更多吃白飯的人來吃，而且吃相更難看」，被諷刺、批評也是罪有應得。

吳敦義表示，國民黨認可、承認並接受五權憲法，其中包括考試權與監察權，民進黨過去「扯來扯去」，一旦拿到權力後，就可以把以前罵的話，全都吞回去，現在提出的名單國人也有很多不同的評判。

吳敦義進一步表示，站在他立場，他會陷入贊成與反對的兩難，這在邏輯上很艱難，以前國民黨執政，遵守五權憲法，如果要修憲，考試權、監察權要轉到哪一個單位，這是憲政體制重大改革，而不是像民進黨每次都撿便宜，在野時就罵考、監兩權不彰，是吃白飯的、要幹掉，等到有權任命時 ，又找更多吃白飯的人來吃，而且吃相更難看，被諷刺批評也是罪有應得。

他還說，「那個名單漂亮嗎？當然很值得懷疑的嘛﹗」

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  • 前副總統吳敦義。（資料照，記者方賓照攝）

    前副總統吳敦義。（資料照，記者方賓照攝）

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