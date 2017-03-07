中配佔百億老兵單身退舍 林全：二個月內查清

2017-03-07 11:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委王定宇透露，政府設置「國軍單身退員宿舍」照顧退休單身老兵，總面積逾6萬坪、總價值約123億元，原先入住老兵多已過世，卻住有許多中國籍配偶，甚至還帶親戚依親入住。行政院長林全承諾，將依人道原則於2個月內調查清楚。

王定宇質詢時透露，過去兩蔣時期不鼓勵老兵結婚生子，安排「國軍單身退員宿舍」合乎人情、人道，但全台共有41處單身退舍，可計算的部分，面積共6萬坪、總價逾123億元，原有1143位單身老兵入住，卻有眷屬1175位，其中卻有1035位中國籍配偶或眷屬。

王定宇指出，據規定，退員兵若沒直系親屬在台且單身者才有入住資格，但若已婚就應搬離，許多只剩中籍遺眷及依親入住者，照顧老兵花錢沒關係，居住者不必付水電費，每人每月平均水、電費支出為2800元及532元，為國人平均10倍及6.4倍，政府每年得花上億元支付。

林全表示，將請國防部具體查明，並在2個月內調查清楚，也依人道原則提出處理方式；國防部副部長李喜明指出，國防部一直想積極解決，但目前居住合資格者平均年齡89歲，考量身體狀況需要照顧，但實際情況較複雜，依法不可住的是應該處理。