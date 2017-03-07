聖露西亞邦交「浮動」？ 外交部：台露合作順利
2017-03-07 12:02
〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳我國與友邦聖露西亞邦交一度不穩，外交部今天回應表示，台露各項合作計畫順利，我國也曾派團赴露考察及評估合作案，新任駐露大使將持續強化兩國友好合作關係。
外交部長李大維昨在立法院表示，未來一年外交面臨的挑戰更加嚴峻，並坦言我國對外關係「有黃燈」，但是有幾個國家無法透露，答詢時並說，加勒比海地區邦交「確實有些浮動」。國民黨立委許毓仁對包含本報在內的媒體指出，我駐聖露西亞大使近日調換，「浮動」的邦交國可能就是指聖露西亞。
然而外交部發言人王珮玲今天鄭重表示，台露兩國自2007年復交以來，各項雙邊合作計畫推展順利，成果頗受露國朝野肯定。王珮玲也說，露國現任總理查士納（Allen Chastanet）去年6月就任以來，與我駐館逐步協商兩國未來合作方向，我國同時應總理邀請，曾派專家團赴露國考察及評估合作案。
王珮玲也說明，前駐聖露西亞大使牟華瑋並非「遭撤換」，而是職務「輪調」，牟華瑋在他的1年半駐露期間，積極任事，鞏固邦誼，現在輪調到科威特，擔任我駐科威特代表。
王珮玲表示，新任駐露國大使沈正宗已經抵任，將繼續就台露兩國合作架構進行磋商，並深化與露國各界關係。王珮玲強調，外交部一向重視與露國邦誼，未來將持續強化兩國在各領域的友好合作關係。
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