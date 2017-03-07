綠委質詢唱：你知道我在等你嗎？ 林全尷尬答…
2017-03-07 11:45
民進黨立委許智傑以情歌為質詢開場，讓行政院長林全措手不及，尷尬地回答。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕超狂！民進黨立委許智傑質詢時，對行政院長林全深情款款唱「你知道我在等你嗎？」，讓林揆一時不知所措。
許智傑今於立法院院會質詢林全時，一開口便爆出「院長，你知道我在想你嗎？」林全一時無法會意，尷尬地問「對不起，我沒聽到」讓在場人員不禁哄堂大笑；許智傑重述問題「你知道我每天在想你嗎？」林全這才尷尬地咳了兩聲，害羞地回答「請指教。」
許智傑接著表示「不是因為你長得帥，也不是因為你有錢有勢」，而是因為台灣人民每天都在想你，想你要怎把台灣經濟做更好。許智傑話鋒一轉，問林全是否聽過歌手張洪量知名歌曲《你知道我在等你嗎》，林全回答「對不起，沒有。」
未料林全才剛答完，許智傑隨即開始哼唱「你知道我在等你嗎？你如果真的在乎我，要怎樣讓台灣人民過得更好？你知道我在等你嗎？你如果真的在乎我？要怎把台灣經濟好好打拼，莫名我就喜歡你，深深地愛上你，在行政院員多聽人民聲音～」
許智傑歌唱完畢，林全尷尬地微笑表示「謝謝許委員的勉勵，我們會努力把國家經濟帶好。」許表示質詢很辛苦，讓院長好好輕鬆一下，隨即接續質詢相關議題。
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