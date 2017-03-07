無力繳納罰金 39台籍詐騙犯遭埃及限制出境
〔記者呂伊萱／台北報導〕埃及政府去年7月查獲跨國詐騙集團，逮捕96人，其中包括40名台灣人與56名中國人，王姓主嫌來自台灣。外交部亞非司長陳俊賢今天表示，此案關押期已滿，但因平均每名當事人還需繳納1萬7千5百美金的民事賠償款項，在賠款之前無法離境。陳俊賢也說，中國雖也想將所有人犯送回中國，但因繳款問題，目前兩岸在此地的司法主權尊嚴爭奪情形和其他地方不太一樣。
台灣人赴海外詐騙案頻傳，陳俊賢今在外交部例會中表示，去年遭埃及政府破獲的跨國詐騙集團，其中40名台灣詐騙犯仍在埃及，主嫌1人還要關押3年，另外39人先前延押期間雖然已滿，但因埃及電信業是國營壟斷，在埃及用網路打國際電話就像偷接電，所以電話公司向嫌犯求償，法院判每人平均需賠1萬7千5百美金的民事賠償款項。一干人等所屬公司僅提供他們生活費，並沒有賠償款項，一干人等現在並無被關在監獄裡面，但是行動受到限制，也無法離境。
陳俊賢表示，外交部不會替詐騙犯繳罰款，因為外交部急難救助不包括替犯人繳納罰金，且「自己的錯誤行為應該是自己負擔」。而外界關切中國會否如肯亞案再度出手搶人？陳俊賢表示，中國當然想連同涉案中國人一起送回中國，但若要幫他們繳賠款，需費100多萬美金，「中國對自己的人都不繳、也不會幫我們繳」。目前我方和中國對於詐騙案的司法主權尊嚴爭奪情形，和其他地方不太一樣。
陳俊賢也說，我國政府越來越重視海外詐騙案，刑事局發現可疑訊號時會主動出擊，並通報駐在國警察系統調查。政府也觀察到，有些國人害怕被送到中國，因此開始有轉往較先進國家進行詐騙的傾向，也出現往邦交國滲透的現象，因為認為不會被中國抓走。陳俊賢強調，如果讓詐騙集團滲透邦交國，對邦交關係也不是很好，「需要慎防」，而非洲兩個邦交國目前沒有被滲透的情形。
另外在土耳其，也有10名台灣人因詐騙遭關押，2月17日時判再延押1個月，將關押到3月17日，目前沒有兩岸爭奪的情況。
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