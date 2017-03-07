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開支票 潘維剛：2018六都贏三都

2017-03-07  11:15

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉6人競逐，前立委、黨主席參選人潘維剛今表示，她這次參選就是要把黨員找回來，創造國民黨的改變，不能做溫水煮青蛙中的青蛙，最後會是死路一條，她也強調，若他當選黨主席，承諾在2018年大選，國民黨在六都內拿下三都。

潘維剛今早接受前總統府秘書長羅智強網路專訪，她提到，這次的黨主席選舉是國民黨這個百年政黨的關鍵，以前沒有，未來也未必會發生，必須做出改變，她推動維新運動，首要就是擴大黨員參與，把百萬黨員找回來。

潘維剛強調，黨主席選舉沒有一個人不講團結，但團結最後就變成口號，重點就是要無私，找黨員找回來，壯大國民黨，人多就代表大家對黨的期待，而選舉過程也不要有傷害，有傷害就有怨，就很難談團結。

對於為什麼這次跳出來選黨主席，潘維剛說，很多人說她太勇敢選擇在這時候出來，跟她說可以等風雨結束後再出來，「我原本也屬於沉默的一群」，覺得獨善其身就可以，孤臣無力可回天，但做「溫水煮青蛙」裡的青蛙，最後就是死路一條，她是受黨國栽培的人，如果做得到，應該站出來，不選擇退縮。

至於2018年、2020年大選布局，潘維剛強調，如何在2020年大選勝選是黨主席最大的責任，要找出一個人代表國民黨，黨主席應無私，要有成功不必在我的信念，她也說，若她當選黨主席，會在2018年取得三都的勝選，因為若沒有拿到三都，2020年也贏不回政權。

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  • 潘維剛接受羅智強專訪談國民黨主席選舉。（取自羅智強臉書）

    潘維剛接受羅智強專訪談國民黨主席選舉。（取自羅智強臉書）

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相關關鍵字： 2018年選舉 國民黨主席 國民黨主席選舉 潘維剛
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