藍營批葉宜津夫填中國籍 王壽國搬「前領導人」反嗆！

2017-03-07 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦指出，民進黨籍立委葉宜津的先生趙哲宏在上海求學時填的國籍為「中國」，對此，李登輝民主協會理事王壽國在臉書上質疑：胡文琦「你去中國念書、在論文上面國籍填『台灣』，看看中國會不會給你改成『中國』」，並且反批國民黨：「馬英九去馬來西亞演講，中國將他的頭銜改成『前領導人』請問馬先生能怎麼樣？」

根據《中國評論新聞網》報導，胡文琦指出，葉宜津的先生趙哲宏在上海求學時所填的國籍為「中國」，並且以此批評民進黨。王壽國則為此在臉書上PO文反嗆胡文琦：「我說胡文琦先生，你可以去中國念書，然後在論文上面國籍填『台灣』看看，中國會不會給你改成『中國』？」

王壽國表示：「趙律師的論文國籍本也是填台灣，但是中國方面就是要給你改成中國，你能怎麼辦？馬英九去馬來西亞演講，中國將他的頭銜改成『前領黨人』請問馬先生能怎麼樣？台灣許多演藝人員去中國表演，也被稱為中國台北的藝人、歌手。2008年北京奧運，台灣隊在奧運場上雖然是以中華台北的名義與賽，但在中國媒體的報導中，也都是被改成『中國台北』，當時已經執政的國民黨有沒去抗議？」