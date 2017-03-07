| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊 經典賽 Live》陳冠宇好投退場 台灣隊0：6以色列
 首頁 > 政治

父月退俸領21萬遭批 郝龍斌：民進黨汙衊軍人

2017-03-07  11:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕不滿蔡政府推動年金改革，有退伍軍人組成「八百壯士」於立院前搭棚「埋鍋造飯」抗議。國民黨副主席郝龍斌今二度赴立院探望，被媒體問到父親郝柏村是月領超過21萬元退休金的退役上將，受到外界批評時，郝龍斌強調，他父親是依法領退休金，而所謂「外界」就是民進黨，以階級鬥爭、違法違憲、污衊軍人的方式處理年金改革。

郝龍斌也說，他到立院探望多次，不只是軍人，公教人員對年金改革與未來生活也有很大疑慮，他也批評，蔡政府不斷強調謙卑、謙卑、再謙卑，但「八百壯士」寒天受冷在立院外待了20天，沒看到民進黨高層或負責年金改革的官員傾聽他們的聲音，「這就是民進黨的傲慢！」他呼籲民進黨這時應更加省思，要照顧為社會犧牲最多的軍公教，尤其是軍人。

廣告
  • 國民黨副主席郝龍斌7日再赴立法院，聲援不滿年金改革的退伍軍人「八百壯士」。（記者羅沛德攝）

    國民黨副主席郝龍斌7日再赴立法院，聲援不滿年金改革的退伍軍人「八百壯士」。（記者羅沛德攝）

  • 國民黨主席參選人郝龍斌批評負責年金改革的官員，沒有傾聽在立院前抗議的退伍軍人的聲音。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌批評負責年金改革的官員，沒有傾聽在立院前抗議的退伍軍人的聲音。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八百壯士 退伍軍人 郝柏村 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：父月退俸領21萬遭批 郝龍斌：民進黨汙衊軍人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.