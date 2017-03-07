父月退俸領21萬遭批 郝龍斌：民進黨汙衊軍人

2017-03-07 11:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕不滿蔡政府推動年金改革，有退伍軍人組成「八百壯士」於立院前搭棚「埋鍋造飯」抗議。國民黨副主席郝龍斌今二度赴立院探望，被媒體問到父親郝柏村是月領超過21萬元退休金的退役上將，受到外界批評時，郝龍斌強調，他父親是依法領退休金，而所謂「外界」就是民進黨，以階級鬥爭、違法違憲、污衊軍人的方式處理年金改革。

郝龍斌也說，他到立院探望多次，不只是軍人，公教人員對年金改革與未來生活也有很大疑慮，他也批評，蔡政府不斷強調謙卑、謙卑、再謙卑，但「八百壯士」寒天受冷在立院外待了20天，沒看到民進黨高層或負責年金改革的官員傾聽他們的聲音，「這就是民進黨的傲慢！」他呼籲民進黨這時應更加省思，要照顧為社會犧牲最多的軍公教，尤其是軍人。