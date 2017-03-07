監委人選陳師孟遭點名批判 國民黨：擁美國籍權貴子弟
〔記者施曉光／台北報導〕繼日前點名曾被指控關說的法官蔡崇義不適合擔任監察委員之後，國民黨今天繼續點名另外2位蔡英文總統提名的監委人選、前總統府秘書長陳師孟與律師高涌誠，質疑這些人都會「禍亂司法」，該黨政策會執行長蔡政元在臉書上點名日前說監察院可以「廢物利用」的陳師孟，不但有天生的美國籍，還是「國民黨的權貴子弟」，蔡英文現在「廢物利用」提名陳師孟當監察委員。
蔡正元指出，陳師孟是浙江寧波人，在美國出生，有天生的美國籍，祖父陳布雷官拜國民黨秘書長，因此可以說是「國民黨的權貴子弟」，但陳師孟選擇投靠前總統陳水扁，用外省子弟與國民黨權貴這樣的雙重身分，辱罵國民黨，更有「綠色行情」，因此在陳水扁提拔下，官拜民進黨秘書長、總統府秘書長，比祖父陳布雷更上層樓。
蔡正元說，蔡英文現在「廢物利用」，提名陳師孟當監察委員，陳師孟一向主張廢監察院，想當官想的要死，竟然說他在「廢物利用」，又說要替陳水扁貪污翻案，又說等到司法健康正常，才可以廢監察院，這根本是芭樂票，陳師孟當監察委員，監察院會比司法院病的更厲害，到底監察院是廢物，還是陳師孟是廢物，很快就揭曉。
國民黨文傳會副主委唐德明則召開記者會指出，禍亂司法第一彈是「關說法官蔡崇義」，而且還是從垃圾桶裡面撿回來的人選，第二彈是「激動落淚陳師孟」，一個擺明如果判決不如他意，就要對司法官進行彈劾的監委，不是司法打手是什麼？第三彈則是「綠營御用律師高涌誠」。
唐德明表示，司法部、法務部到目前為止，對於陳師孟的言行不置一辭、不吭一聲，司法人員的尊嚴與士氣，就在這樣的鄉愿與沈默中消逝殆盡。
至於高涌誠，唐德明說，除了當過永社理事長、反服貿黑箱義務律師團召集人、民間司改會執行長、邱義仁貪瀆案的辯護律師，還有一個更重要的身分，就是行政院黨產會主委顧立雄的麻吉，而且幾乎全權代理黨產會的大部分官司，黨產會的黨產官司有89％案件都是高涌誠負責。
他質疑，一個替黨產會打輸這麼多官司的律師，為什麼突然會被提名為監察委員，是不是因為官司打不贏，乾脆進監院，好對不願意清算鬥爭國民黨的司法官來開刀？一個拋棄自己戰場的律師，如果不是自甘當逃兵，就可能是要另起戰線側翼進攻，難道高涌誠就是另一個要向行政法院法官們找麻煩的準監委？
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