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黨主席選舉民調領先 郝龍斌：正面選舉獲認同

2017-03-07  10:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席選戰激烈，媒體最新民調顯示副主席郝龍斌支持度位居第一。對此，郝龍斌今上午赴立院聲援不滿年金改革的退伍軍人「八百壯士」時受訪表示，感謝黨員對他的認同，近兩次民調領先顯示他正面選舉的方式獲得黨員及藍軍認同，他會更努力以正面選舉方式，盼翻轉國民黨，把國民黨帶到新境界。

被問到國民黨主席洪秀柱傾向舉辦「政見發表會」不辦「電視辯論會」，郝龍斌認為，雖然他的口才比不過前副總統吳敦義及洪秀柱，但舉辦辯論會仍有必要，可讓候選人把理念說得更清楚，也能讓大家看到不一樣的國民黨，「國民黨真正轉型成民主政黨，對國民黨形象有好處」，他會極力爭取、鼓勵大家參加辯論會。

郝龍斌也說，參與此次黨主席選舉的候選人都很優秀，他這次沒有黨機器與基層樁腳支持，靠的是許多年輕人創意及正面選舉。他也提到，目前藍營支持者最在意誰可帶領國民黨再起，民調領先代表他正面選舉方式得到認同。

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  • 國民黨副主席郝龍斌。（資料照，記者李容萍攝）

    國民黨副主席郝龍斌。（資料照，記者李容萍攝）

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