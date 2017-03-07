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加勒比海邦交國浮動？ 外交部：聖露西亞沒問題

民進黨立委王定宇質詢加勒比海地區邦交國狀況，外交部次長侯清山指聖露西亞邦交沒問題。（記者鄭鴻達攝）

2017-03-07  10:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外交部長李大維昨表示加勒比海友邦「確實有點浮動」，駐友邦聖露西亞大使牟華瑋改由駐雪梨辦事處長沈正宗接任，民進黨立委王定宇、國民黨立委王惠美昨質詢相關議題。行政院長林全表示將盡量維持穩定關係；外交部政務次長侯清山表示，浮動是因中國到處放火，但聖露西亞沒特別問題。

王惠美質詢指出，目前感覺一些邦交國似乎陸續亮紅燈，是否能維繫聖露西邦交；王定宇詢及加勒比海邦交國議題，表示該區邦交國就幾個，但李大維昨日指出該區友邦「確實有點浮動」，是否為新任大使沈正宗所赴任的邦交國聖露西亞，該區邦交是否有危險。

對此，行政院長林全表示，政府當然會盡量維繫穩定的關係，外交部都有注意和邦交國的往來，但邦交國若是希望能用更多經濟援助來換取彼此穩定關係，並非一個好方法。

侯清山坦言，加勒比海地區有幫確實有浮動，但跟危險不一樣，會浮動是因中國大陸到處放火，在加勒比海地區動作特別多，而目前沈正宗剛赴任，與聖露西亞洽談合作很順利，聖露西亞邦交沒有特別問題。

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