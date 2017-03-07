海軍公開國艦國造計畫 直升機航母赫然出列！
2017-03-07 10:27
海軍在敦睦支隊文宣館中，展示國艦國造計畫。（記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／基隆報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今天航抵基港港，位在磐石軍艦上的敦睦文宣館中展示國艦國造的各項計畫，其中，俗稱「直升機航母」的兩棲直升機船塢登陸艦赫然出列。
海軍去年配合首屆高雄海事展時，曾公開說明海軍未來國艦國造的各項造艦計畫，原本已將兩棲直升機船塢登陸艦造計畫列入，但在展前記者會說明時，卻臨時將這項造艦計畫抽出，未做說明，引發各界猜測，但今天在敦睦支隊的文宣館中，則是大大方方公展示。
根據海軍展示出來的內容，兩棲直升機船塢登陸艦的排水量為2萬2000噸，航速約30節，艦身長度為220公尺，艦上的武器及偵蒐系統配置方面，包括76快砲、防空飛彈；偵蒐系統配置有相列雷達及聲納。登陸艦的飛行甲板至少可同時停放6架大型直升機。
海軍官員被問及是否已經將兩棲直升機船塢登陸艦列入造艦計畫內時，直說「這是我們的願景」，是否會真正列為造艦計畫內，以及未來是否會建造，官員說要由政府決策決定，海軍來配合執行。
兩棲直升機船塢登陸艦因為擁有全通式甲板，俗稱「直升機航母」，各國都列為戰略投射的重要載台，也是攻勢作戰的主力之一，因此相當敏感，日本目前就擁有4艘直升機航母，其後勢發展也值得國際注意。
直升機航母計畫出現在海軍國艦國造項目內。（記者羅添斌攝）
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