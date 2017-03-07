台獨盡頭就是統一？林全淡定：不做無謂猜測

台獨盡頭就是統一？ 行政院長林全淡定：不做無謂猜測。（記者劉信德攝）

2017-03-07 10:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國台辦主任張志軍表示「台獨之路走到盡頭就是統一」，揚言如此統一定讓台灣社會及民眾付出巨大代價。對此，行政院長林全受訪表示，盼兩岸關係依照總統蔡英文過去所說的基礎上，累積雙方善意，對此類說法，不做無謂猜測。

張志軍昨嚴厲批評台獨，表示這些分裂行徑若不得有效遏制，必定對兩岸關係和平發展和台海和平穩定帶來「非常直接重大的威脅」。張志軍揚言「台獨之路走到盡頭就是統一」，但那樣的統一方式一定會給台灣社會和民眾帶來傷害，會付出巨大的代價。

對此，林全受訪指出，總統蔡英文過去已經對兩岸關係說明非常多，希望兩岸能在此基礎上，累積雙方善意，對此說法，不做無謂猜測。

另，部分民進黨立委昨向蔡英文反映，一例一休對於工程日期有延宕影響。林全表示，內部先前有考慮到此問題，一例一休後勞工因休假日影響，工作時間減少，工程會因此延宕，但並非每個工程都會發生，行政院會視實際情況，若廠商確實有需要，會做適度調整。

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