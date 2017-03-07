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嗆「台獨盡頭是統一」 張小月批國台辦：恐嚇讓台人反感

2017-03-07  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍昨出席人大會議受訪時，稱「台獨之路走到盡頭就是統一」。陸委會主委張小月強調，任何的言語恐嚇和武力威脅只會造成台灣人反感，呼籲中國能以理性務實的態度相向。

對於張志軍的言論，張小月回應，任何的惡言相向對兩岸關係不會有所幫助，言語恐嚇和武力威脅只會讓台灣人民反感，希望對岸用理性務實善意的態度相向，並重申我國政策為追求和平穩定、維持現狀。

張志軍昨日表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」，且必定會對台灣社會、人民帶來傷害，付出相當龐大的代價。

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  • 張小月強調，言語恐嚇和武力威脅只會造成台灣人民的反感。（資料照，記者王藝菘攝）

    張小月強調，言語恐嚇和武力威脅只會造成台灣人民的反感。（資料照，記者王藝菘攝）

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