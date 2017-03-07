國台辦批「台獨盡頭就是統一」 林全這麼回應...

2017-03-07 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍昨日表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」。行政院長林全今天回應，總統蔡英文已經在兩岸關係上多次做出說明，盼雙方在這項基礎上累積善意，不需做過多無謂的猜測。

張志軍在中國人大會議受訪時再度砲打台獨，強調「台獨之路走到盡頭就是統一」，且必定會對台灣社會、人民帶來傷害，付出相當龐大的代價。

綜合媒體報導，林全今日被媒體問及此事，僅說蔡總統已經對兩岸關係做出非常多次的說明，希望雙方能就這個基礎累積善意，沒有必要做過多無謂的猜測或說法。