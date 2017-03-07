前副手涉貪判10年 朱立倫：廉潔是最基本要求

2017-03-07 09:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫愛將、前副市長許志堅因涉嫌收受建商賄賂，昨天台北地方法院依不違背職務收賄罪判許有期徒刑10年，全案可上訴。朱立倫今天表示，廉潔是公務員最基本的要求，絕不容許貪瀆行為。

朱立倫今天在市政會議後受訪指出，對公務員來說，廉潔是最重要、也是最基本的要求，市府要嚴格徹底檢討，要求所有公務人員一定要以廉潔為本，絕不容許任何貪瀆意圖和行為。

至於涉案的2件都更案，朱立倫說，現在已經中止相關審議程序，等待最後判決定讞結果。

經過清查，許志堅一共經手71件都更案，涉案的2案分別是板橋介壽段與新店廣明段，事件爆發後，皆已停止審議程序。