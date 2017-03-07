林佳龍東京玩直播…宣傳台中美食

台灣美食前進東京，參加食品展。（圖擷取自林佳龍臉書）

2017-03-07 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕直播正熱門，台中市長林佳龍也玩起直播，將遠在日本東京的台灣美食展，直播上網。

東京國際食品展是全球三大專業食品展之一，台灣受邀前往參展，其中，林佳龍帶著台中12家在地優質農產品與糕餅廠商，一起前進東京，現場展示的包括「梨山茶」、「台中蜂華」蜂蜜、萬里晴的牛軋糖、阿聰師與法布甜等甜點與糕餅…將台中的「茶與餅」曝光在國際舞台上。